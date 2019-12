Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 08.12.19

Betzdorf (ots)

Sassenroth Sachbeschädigung am Wochenende zwischen Freitag, 29.11., 18.00 h, und Sonntag, 01.12.19, 09.00 h, in Sassenroth, Friedhofsweg

Wie erst gestern bekannt wurde, wurden von bislang unbekannten Tätern zwei Hochsitze im Umfeld des Friedhofs von Sassenroth vermutlich mit einem Seil oder ähnlichem durch Umziehen aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Herdorf Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 07.12.19, zwischen 01.30 h und 01.40 h, in Herdorf, Glockenfeld

Bei einer Stufenfete kam es draußen auf dem Gehweg durch vier Personen mit südosteuropäischen Aussehen, die mit der Feier nichts zu tun hatten, zunächst zu Beleidigungen eines 20-jährigen Mannes, im Rahmen dessen dieser plötzlich von einem Haupttäter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Dabei wurde er am Auge verletzt und die Brille beschädigt. Damit nicht genug: Nachdem der Geschädigte sich entfernte, pöbelten die vier unbekannten andere Personen weiter an. Als einer der nun Beleidigten in ein Auto stieg und als Beifahrer mit wegfahren wollte, wurde dieser massiv beleidigt und sogar versucht, den Mann an der rotzeigenden Ampel aus dem Fahrzeug zu ziehen. Gleichzeitig wurde der 19-jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Hautschläger war der gleiche Mann wie aus der unmittelbar vorherigen Körperverletzung. Beschreibung des Haupttäters: ca. 1,80 cm, schwarze Haare, südosteuropäisches Aussehen, deutschsprachig, schwarze Jeans, braune Kort-Jacke mit weißem innenliegenden Fell. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741/926-0.

Niederdreisbach Massive Ölspur am 07.12.19, 11.55 h, auf der K 112, zwischen Niederdreisbach und Weitefeld

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten eine erhebliche Ölspur auf der gesamten Fahrbahnbreite zwischen den Ortslagen Niederdreisbach und Weitefeld, wobei der Verursacher derzeit noch unbekannt ist. Die Polizei sucht Zeugen, die sich bitte unter 02741/926-0 melden.

Herdorf Verkehrsunfall mit Personenschaden am 07.12.19, 14.00 h, in Herdorf

Ein 39-jähriger Mountainbike-Fahrer befuhr einen unbefestigten Waldweg zwischen Herdorf und Daaden. Er kam aufgrund von nassem Laub in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Kirchen Sachbeschädigung an Pkw in der Zeit vom 06.12.19, 20.00 h, und 07.12.19, 16.00 h, in Kirchen Bahnhofstraße

An dem Pkw eines 64-jährigen Mannes wurden von bislang unbekannten Tätern die beiden rechten Reifen mit einem Messer oder ähnlichem Gegenstand zerstochen. Dabei entstand Sachschaden von 300 EUR.

Zeugen gesucht: 02741/926-0.

Betzdorf Fahrt unter Drogeneinfluss am 07.12.19, 23.05 h, in Betzdorf, Eberhardystraße

Bei der Verkehrskontrolle eines 24-jähigen-Pkw-Fahrers konnte Geruch von Betäubungsmittel aus dem Fahrzeug wahrgenommen und bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Der Mann war schön öfter gleichgelagert in Erscheinung getreten.

