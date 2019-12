Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung vom 06.12. - 08.12.2019 1. Verkehrsunfallflucht ALDI-Parkplatz Bad Hönningen, 2. Verkehrsunfallflucht in Unkel

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsunfallflucht ALDI-Parkplatz in Bad Hönningen

Am Freitag im Tatzeitraum zwischen 08:50 Uhr und 09:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Discounters ALDI in Bad Hönningen. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde das parkende Fahrzeug von dem Geschädigten augenscheinlich beim Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht in Unkel

Es kam in Unkel in der Honnefer Straße 45 zwischen Freitag 19:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher streifte beim Einparken das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger. Beim Verursacher müsste auf der rechten Fahrzeugseite vorne oder hinten ein Schaden vorliegen. Weitere Hinweise sind nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell