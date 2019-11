POL-SE: Kreis Pinneberg - Die Polizei bittet um Hinweise nach mehreren Wohnungseinbrüchen

Polizeidirektion Bad Segeberg

Polizeidirektion Bad Segeberg - Die Polizei bittet um Hinweise nach mehreren Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Zu mehreren Einbrüchen ist es am vergangenen Wochenende im Bereich rund um die Kreisstadt gekommen.

Bereits am Freitag gelangten ein oder mehrere Täter zwischen 19 und 21 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Kummerfelder Straße in Borstel-Hohenraden und entwendeten Schmuck.

Mehr Glück hatten ebenfalls am Freitag die Bewohner eines Halstenbeker Reihenhauses im Rotdornweg. Dort verschafften sich Unbekannte tagsüber zwar gewaltsam Zutritt zum Wintergarten des Hauses, gelangten aber letztendlich nicht in die eigentliche Wohnung, da die Terrassentür durch einen heruntergelassenen Rollladen geschützt wurde.

Am darauffolgenden Samstag, den 16.11.2019, war Halstenbek wieder das Ziel von Einbrechern. In der Dockenhudener Chaussee kletterten Unbekannte zwischen 9 und 10 Uhr durch das geöffnete Fenster eines Einfamilienhauses und entwendeten unbemerkt von den anwesenden Hausbewohnern eine Bratsche und den passenden Instrumentenkoffer, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

In Tornesch war Schmuck das Ziel von Einbrechern, welche sich zwischen 17:30 und 19 Uhr unerkannt Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Helms-Straße verschafften.

Im Kummerfelder Bornbarg blieb es beim Versuch, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hier verhinderte eine sehr widerstandsfähige Terrassentür ein Eindringen, bevor sich der oder die Täter in unbekannte Richtung entfernten.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04101 / 2020 um Hinweise, welche zur Aufklärung der Taten führen können.

