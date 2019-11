Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Weberstraße - 10-jährigen Radfahrer angefahren und geflüchtet; die Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Einen 10-jährigen Jungen hat am Montag, den 11.11.2019, ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine bisher unbekannte Autofahrerin in Elmshorn angefahren.

Der Schüler, welcher mit seinem Fahrrad am Morgen gegen 7:45 Uhr auf dem Weg in die Schule gewesen ist, meldete sich am selben Abend mit seiner Mutter bei der Elmshorner Polizei und gab an, dass ihn ein Auto beim Rückwärtsfahren im Bereich des Wendehammers in der Weberstraße angefahren hat.

Dadurch stürzte der junge Elmshorner und verletzte sich dabei leicht am Fuß.

Nachdem ihm ein ebenfalls bisher unbekannter Autofahrer auf die Beine half, setzte er seinen Weg in die Schule fort und berichtete seiner Mutter erst nach Schulschluss von den morgendlichen Geschehnissen.

Leider konnte sich der Junge weder das Kennzeichen, noch den Fahrzeugtyp merken. Es soll sich aber um ein, so der Junge wörtlich, normales Auto gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun nach dem oder der Unfallflüchtigen, aber auch nach dem unbekannten Ersthelfer und weiteren Bürgern, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Elmshorn jederzeit unter der Telefonnummer 04121 / 231283 entgegen.

