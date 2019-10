POL-KR: Hüls: 13-Jährige von Auto touchiert und leicht verletzt

Polizeipräsidium Krefeld

Am heutigen Mittwoch (30. Oktober 2019) ist eine 13-Jährige auf dem Schulweg von einem Auto touchiert worden. Die Schülerin wurde leicht verletzt.

Gegen 7:45 Uhr fuhren zwei Schülerinnen mit ihren Fahrrädern über den Reepenweg in Richtung An der Roßmühle, als ihnen ein 53-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Leidener Straße die Vorfahrt nahm. Er touchierte mit seinem BMW eine der beiden 13-Jährigen, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zweite Radfahrerin blieb unverletzt. (817)

