Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Geschwindigkeitskontrollen in Krefeld

Krefeld (ots)

Wir wollen Sie und Ihre Familien vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall. Zu schnelles Fahren ist der Killer Nr. 1.

Zu Ihrer Sicherheit planen Polizei und Stadt Krefeld in der 45. Kalenderwoche 2019 folgende Geschwindigkeitskontrollen:

Montag, 4.11.2019: Moerser Straße und Plückertzstraße, Venloer Straße und Kuhleshütte, Nikolaus-Groß-Straße und Rather Straße, Jentgesallee und Berliner Straße, Kempener Allee und Kölner Straße.

Dienstag, 5.11.2019: Blumentalstraße und Moerser Landstraße, Parkstraße und Krefelder Straße, Büdericher Weg und Breite Straße, Ossumer Straße und Hülser Straße, Maybachstraße und Schwertstraße.

Mittwoch, 6.11.2019: Am Königspark und St. Töniser Straße, Gatherhofstraße und Blumentalstraße, Moerser Landstraße und Gatzenstraße, Schulstraße und Am Wallgarten, Rather Straße und Bremer Straße.

Donnerstag, 7.11.2019: Kölner Straße und Werner-Voß-Straße, Bremer Straße und Peter-Lauten-Straße, Tiergartenstraße und Buschstraße, Hohenzollernstraße und Gladbacher Straße, Heidedyk und Oppumer Straße.

Freitag, 8.11.2019: Westwall und Albrechtplatz, Hubertusstraße und Kastanienstraße, Lewerentzstraße und Spinnereistraße, Nauenweg und Reitweg, Neue Ritter Straße und Weiden.

Samstag, 9.11.2019: Berliner Straße und Nieper Straße, Untergath und Wilhelmshofallee.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen. (816)

