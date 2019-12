POL-MS: Umkleidekabine nicht verschlossen - Diebstahl aus Sporttasche in Sporthalle

Polizei Münster

Am Dienstagabend (11.12., 19:30 - 23:00 Uhr) betrat ein unbekannter Täter eine Sporthalle an der Vogel-von-Falkenstein-Straße. Ein 23-jähriger Münsteraner machte in der Halle Sport. Die Eingangstür und die Türen zu den Umkleiden waren nicht verschlossen. Der unbekannte Täter ging in die Umkleidekabine und entwendete aus der Sporttasche des Münsteraners die Geldbörse, das Mobiltelefon, diverse Schlüssel und persönliche Dokumente. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hinweise an: 0251 275-0

