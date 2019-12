Polizei Münster

POL-MS: Unfall nach Reifenplatzer auf Autobahn A1 - Polizeibeamte aus Rheinland-Pfalz sichern Unfallstelle ab

Münster/Ascheberg (ots)

Am Sonntagmorgen (8.12., 9:56 Uhr) verlor ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Nordwalde auf der Autobahn 1 bei Ascheberg durch einen Reifenplatzer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Nordwalder war in Richtung Dortmund unterwegs, als er mit seinem BMW von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Danach kam er auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen. Drei Polizeibeamte aus Rheinland-Pfalz, die privat unterwegs waren, fuhren mit ihrem Fahrzeug unmittelbar hinter dem Nordwalder. Sie schritten sofort ein, leisteten Erste Hilfe, sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Rettungskräfte. Der 55-jährige BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Seine 60-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

