Polizei Münster

POL-MS: Täter greift zu - Rucksack aus Fahrradkorb entwendet

Münster (ots)

Am Freitagabend (7.12., 19:50 bis 20:05 Uhr) entwendete ein unbekannter Täter den Rucksack einer 46-jährigen Münsteranerin. Diese war auf ihrer Leeze von der Salzstraße über die Wolbecker Straße in Richtung Hansaring gefahren. Den Rucksack hatte die Münsteranerin vor Abfahrt in ihren Fahrradkorb auf dem Gepäckträger gelegt. In dem Rucksack waren ein Portmonee, ein Schlüsselbund und Personaldokumente.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell