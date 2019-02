Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug mit Glasflaschen beworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 20.50 Uhr wurde in Speyer am Bahnübergang in der Mühlturmstraße ein Zug aus einer Gruppe von mindestens sechs Jugendlichen mit Flaschen beworfen. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern trafen die sechs Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren unweit des Bahnübergangs auf einer Sitzgruppe des Seniorenzentrums Storchenpark an, wo sie lautstark Bier tranken. Die Personengruppe bestritt die Tatbeteiligung. Der 18-Jährige erhielt nach Identitätsfeststellung einen Platzverweis. Die Beamten nahmen die Minderjährigen in Gewahrsam und übergaben sie den Erziehungsberechtigten auf der Dienststelle. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern ermittelt gegen die Jugendlichen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei sucht zudem einen Radfahrer, der aus der Personengruppe heraus beleidigt worden sein soll sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können und bittet diese sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden (Tel. 0631/34073-0 oder per E-Mail bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de).

