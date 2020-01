Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall mit zwei Verletzten

Limburgerhof (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 06:40 Uhr kam es in der Mainzer Straße zu einem Unfall mit zwei verletzten Autofahrern. Eine 57-jährige Frau parkte rückwärts aus einer Parkbox auf die Straße aus, übersah dabei jedoch einen herannahenden Pkw. Dieser traf den Kleinwagen der 57-jährigen mittig und schob ihn einige Meter weit. In beiden Fahrzeugen löste der Airbag aus und die beiden Fahrer verletzten sich leicht. Die Frau wollte sich selbst um eine ärztliche Behandlung bemühen, ihr 20-jähriger Unfallgegner ist durch den Rettungsdienst zur vorsorglichen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

