Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schutzengel zur richtigen Zeit am richtigen Ort (28/0701)

Speyer (ots)

07.01.2020, 13:30 Uhr

Einen Schutzengel hatte ein 89-jähriger Mann mit Krücken aus Speyer am Montag gegen 13:30 Uhr. Eine 32-jährige Frau aus Speyer, die mit dem Zug vom Speyerer Hauptbahnhof in Richtung Schifferstadt fuhr, sah diesen im Nahbereich des Hauptbahnhofs in einem Gebüsch neben den Bahngleisen liegend und verständigte die Polizei, da sie sich um den Mann sorgte. Der nicht orientierte, offensichtlich gestürzte Mann konnte durch eine Streife an der beschriebenen Örtlichkeit aufgefunden werden. Wie er dorthin gelangte, konnte der Mann nicht mitteilen. Da er über Schmerzen klagte, wurde er an den Rettungsdienst übergeben, welcher ihn zur Untersuchung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Sein Sohn wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

