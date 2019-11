Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kevelaer (ots)

Bereits am zurückliegenden Mittwoch, 20.11.2019, kam es im Ortsteil Twisteden zu einer Unfallflucht. Die Besitzerin eines silberfarbenen Peugeot hatte ihr Fahrzeug gegen 07.45 Uhr in auf dem Dorfplatz gegenüber einer Arztpraxis abgestellt. Nach Rückkehr gegen 08.45 Uhr stellte sie am hinteren rechten Stoßfänger frische Unfallschäden fest. Die Polizei hat grüne Lackfragmente vom verursachenden Fahrzeug festgestellt und sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823-1080. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell