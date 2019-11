Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sachbeschädigung auf Friedhof

Geldern (ots)

Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Sonntag, 24.11.2019, auf dem jüdischen Friedhof am Boeckelter Weg einen Feuerlöscher entleert und dort zurück gelassen. Hierdurch wurden auch einige Grabsteine sowie Umrandungen mit der Löschsubstanz besprüht. Ein Zeuge hatte den Feuerlöscher am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr gefunden und die Polizei informiert. In der Nacht zuvor hatte er Stimmen aus Richtung des Friedhofs gehört, dem aber keine Bedeutung beigemessen. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

