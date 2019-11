Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus PKW/ Sieben aufgebrochene Autos

Kleve (ots)

Am Sonntag, 24. November 2019, gegen 10.00 Uhr wurde die Polizei über insgesamt sieben Diebstähle aus PKW informiert. Alle Fahrzeuge parkten auf den Straßen rund um das Krankenhaus an der Albersallee. Drei beschädigte Autos parkten auf der Brüningstraße. An einem weißen Nissan Micra schlugen die Unbekannten ein Loch in die hintere rechte Scheibe, durchsucht wurde der Micra nicht. Ein VW Polo wurde durch die Täter durchsucht, nachdem sie zuvor die rechte hintere Scheiben einschlugen. Bei dem ebenfalls auf der Brüningstraße geparkten Opel Vivaro schlugen die Unbekannten auch die Seitenscheibe ein und durchsuchten das Handschuhfach. Weiterhin schlugen die Unbekannten an einem Ford Transit, der auf der Nassauerallee in Höhe des Friedrich-Ebert-Rings parkte, die Scheibe des Dreiecksfensters ein und entwendeten zwei Schlüssel. Aus einem Kastenwagen von Ford stahlen die Täter ein mobiles Navigationssystem und eine LED-Leuchte. Der Ford parkte an der Albersallee. Ein weiterer durchsuchter PKW stand an der Braunstraße. Hier schlugen die Täter wieder die Scheibe ein und durchwühlten das Handschuhfach. Das siebte Fahrzeug stand am Grünstreifen der Uedemer Straße. Bei dem Opel Vetra hebelten die Täter die Beifahrertür auf. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den genannten Straßen verdächtige Personen festgestellt haben. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto! (as)

