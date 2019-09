Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Norderstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Spindaufbrüchen

Bad Segeberg (ots)

In Kaltenkirchen sind in der Norderstraße mehrere Spinde in einer Schwimmhalle aufgebrochen worden.

Am Samstag, den 14.09.2019, waren in der Zeit von 15:45 bis 21:00 Uhr drei Spinde in den dortigen Umkleidekabinen auf bisher unbekannte Weise geöffnet worden.

Aus den Schränken wurden Bargeld und Bekleidungsteile entwendet.

Eventuelle Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 04191-30880 bei der Polizei in Kaltenkirchen zu melden.

