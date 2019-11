Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahren unter Alkoholeinfluss

19-Jähriger landet mit PKW im Feld

Geldern-Veert (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24. November 2019) gegen 04:50 Uhr war ein 19-Jähriger aus Geldern mit seinem Opel Corsa auf der Venloer Straße unterwegs. Als er nach links in die Walbecker Straße abbiegen wollte, rammte er den rechten Bordstein, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. In einem Feld neben der Straße kam er schließlich zum Stehen. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten bemerkten jedoch, dass der junge Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er vorerst abgeben. (cs)

