POL-KA: (KA) Weingarten - Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Montag mit brachialer Gewalt in ein Vereinsheim in der Dörnigstraße in Weingarten. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem auf dem gleichen Gelände angrenzenden Verein.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Diebe über einen Zaun Zutritt auf das Vereinsgelände. Dort hebelten sie mit brachialer Gewalt ein Toilettenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeit. Im Inneren betreten die Eindringlinge mehrere Räumlichkeiten und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe Münzgeld aus einer Telefonkasse an sich. Im Anschluss verschwanden die Einbrecher bislang unerkannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Die Polizei Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721/967180 melden können.

