POL-RT: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter; Kinder beim Spielen verunglückt; Mann bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Filderstadt (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den eine 19-Jährige am Dienstagmorgen auf der B 312 zwischen Bonlanden und Bernhausen verursacht hat. Die junge Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Bonlanden in Richtung Bernhausen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen zu weit nach links in Richtung Fahrbahnmitte geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte sie, verlor die Kontrolle und geriet mit ihrem Ford ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und drehte sich dort, sodass der Wagen mit einer erheblichen Linksneigung entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Durch die Grabenwand wurde die Fahrertüre blockiert, sodass die zum Glück nur leicht verletzte 19-Jährige durch die Beifahrertüre aus dem Fiesta klettern musste. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 3.500 Euro geschätzt wird. Das Auto, an dem auch Betriebsflüssigkeiten ausgetreten waren, musste von einem Abschleppdienst mittels eines Kranens aus dem Straßengraben geborgen werden. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Kinder beim Spielen verunglückt

Zwei vierjährige Buben sind am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, beim Spielen auf einem Spielplatz in der Eugen-Schuhmacher-Straße verunglückt und teils schwer verletzt worden. Eine Kindergartengruppe eines anderen Kindergartens nutzte in Begleitung ihrer Erzieherinnen am Vormittag den Spielplatz auf dem Gelände des geschlossenen Kindergartens in der Eugen-Schuhmacher-Straße. Dabei hangelten sich die beiden Jungs an Seilen, die an zwei Holzpfosten befestigt waren, entlang. Plötzlich kippte einer der Pfosten unvermittelt um und traf die Kinder so unglücklich, dass einer der Jungs mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der zweite Junge wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Neuffen (ES): 41-Jähriger bei Unfall auf Baustelle lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 41-Jähriger nach einem Unfall am Dienstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 11.15 Uhr mit Abbrucharbeiten an einer steinernen Innenwand in einem Altbau in der Nürtinger Straße beschäftigt. Dabei verlor die Wand an Standfestigkeit und stürzte auf den 41-Jährigen ein. Der Schwerstverletzte musste von der Feuerwehr befreit und noch am Unfallort reanimiert werden. Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mr)

