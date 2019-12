POL-RT: Fußgänger überfallen; Einbrüche in Einfamilienhaus und Gartenlauben; Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Fußgänger überfallen (Zeugenaufruf)

Nach zwei unbekannten Männern fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend im Bereich der Fußgängerbrücke zwischen der Albstraße und der Straße Am Echazufer, beim dortigen Einkaufsmarkt ereignet haben soll. Ein 29-Jähriger war gegen 22 Uhr dort zu Fuß unterwegs, als er seinen Angaben zufolge von zwei Männern abgepasst wurde. Während einer ihn festhielt, soll ihn der andere bedroht und zur Herausgabe seiner Barschaft gezwungen haben. Beide sollen dann in Richtung Albstraße geflüchtet sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu den beiden Unbekannten, die etwa 180 Zentimeter groß waren. Der Erste der Beiden wird als 30 bis 35 Jahre alt, schlank und von dunklem Teint beschrieben. Er trug eine rote Basecap mit einem goldenen Emblem. Der Zweite soll muskulös gewesen sein, ebenfalls von dunklem Teint und soll im Gegensatz zu seinem Komplizen gut deutsch gesprochen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Basecap. Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Gartenlauben aufgebrochen

Zwei Gartenhäuser im Gewann Wittumhalde sind über das vergangene Wochenende aufgebrochen worden. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 12.45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter, jeweils durch das Aufhebeln der Eingangstüren, gewaltsam Zutritt zu den unweit voneinander entfernt liegenden Lauben und durchsuchte sie. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Riederich (RT): Auf haltende Autos aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der B 312 auf Höhe der Einfahrt Riederich, in Fahrtrichtung Reutlingen, ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Mann war gegen neun Uhr mit seinem Saab auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken kam und eine vorausfahrende 26-Jährige mit ihrem 3er BMW verkehrsbedingt anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck des BMW, dass dieser auf einen davor stehenden VW Tiguan eines 74-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Saab und der BMW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. (sf)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Humboldtstraße / Friedrich-List-Straße in Echterdingen entstanden ist. Ein 79-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Opel auf der Humboldtstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Friedrich-List-Straße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Einmündungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit einem Ford Transit kam, dessen 19-jähriger Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Friedrich-List-Straße in Richtung Nikolaus-Otto-Straße fuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Opel war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Esslingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Berkheimer Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag und Montagmorgen hebelte der Einbrecher die Türe zu einem Hintereingang des Gebäudes auf und durchsuchte im Anschluss das Gebäude. Da sich in dem Haus aber nichts von Wert befindet, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

