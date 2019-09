Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat aufgebrochen - Tatverdächtiger unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Motorroller und ohne Führerschein unterwegs

Grevenbroich (ots)

Der Hinweis eines aufmerksamen Anwohners führte am Donnerstagmorgen (19.09.) zur vorläufigen Festnahme eines tatverdächtigen Automatenknackers.

Der Zeuge bemerkte, gegen 11:00 Uhr, zwei bis dato Unbekannte, die an einem Zigarettenautomaten an der Hauptstraße in Neuenhausen hantierten. Augenscheinlich war das Duo gerade damit beschäftigt, den Automaten zu knacken. Richtigerweise informierte der Zeuge sofort die Polizei. Als die beiden Tatverdächtigen sich ertappt fühlten, flüchteten sie auf Motorrollern.

Eine Streife entdeckte einen der beiden flüchtigen Scooterfahrer im Bereich Gustorf. Als dieser die Polizei erblickte, gab er Gas und beschleunigte in Richtung Erlenstraße, wo er letztendlich die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß nahmen Polizeibeamte den 20-jährigen Fahrer vorläufig fest. In seiner Tasche fanden sie Münzgeld, das offensichtlich aus dem Zigarettenautomaten stammte. Da der Mönchengladbacher unter dem Einfluss von Drogen stand, entnahm ein Bereitschaftsarzt die fällige Blutprobe. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt. Um seinen Führerschein muss sich der 20-Jährige keine Sorge machen - er hat keinen.

Während der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Honda Motorroller am 10.09.2019 in Mönchengladbach gestohlen worden war.

Auf den jungen Mann kommen Strafverfahren wegen des Verdachts des Motorraddiebstahls, Automatenaufbruchs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein weiteres Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell