Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Exhibitionist aus S-Bahn gesucht

Neuss/Dormagen (ots)

Am Mittwoch (18.09.), gegen 14:30 Uhr, zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in der S-Bahnlinie 11 (Düsseldorf Fahrtrichtung Bergisch-Gladbach) einem weiblichen Fahrgast in schamverletzender Weise. Der Sittentäter war an der Haltestelle Dormagen-Nievenheim in das Abteil eingestiegen und hatte die Bahn, gemeinsam mit der Zeugin, an der Haltestelle Köln-Worringen wieder verlassen. Dort stieg er auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Köln-Roggendorf davon. Der Tatverdächtige kann vom 16-jährigen Opfer folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Er hatte helles, lichtes, kurzes Haar und trug einen roten Parka mit schwarzen Applikationen im Achselbereich und einer dunklen Jeanshose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

