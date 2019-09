Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Strohballen brennen nieder - Polizei ermittelt

Grevenbroich (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (19.09.), gegen 04:45 Uhr, brannten Strohballen am "Pfannenschuppen" in Grevenbroich-Neukirchen. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, konnte aber das Abbrennen der 150 Ballen nicht verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, da die Ursache des Feuers noch unbekannt ist. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell