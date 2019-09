Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Überfall in Wohnung

Korschenbroich (ots)

Am Mittwochvormittag (18.09.) klingelten drei bislang unbekannte Täter an der Tür eines Wohnhauses an der Schloß-Dyck Straße in Glehn. Als der Bewohner diese öffnete, gingen die Männer unvermittelt gewaltsam auf ihr Opfer los. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars.

Eine Zeugin, gegen 11:00 Uhr, durch Rufe aus dem Haus auf den Vorfall aufmerksam geworden, informierte die Polizei.

Der Bewohner, der im Keller eingeschlossen worden war, erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Die Flüchtigen können bislang nicht näher beschrieben werden. Möglicherweise nutzten sie ein grünes Fahrzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber auf die Identität der Personen (Telefon: 02131 300-0).

