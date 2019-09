Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrecher in Kaarst unterwegs

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Dienstagabend (17.09.), zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, war ein Einfamilienhaus an der Jahnstraße in Kaarst das Ziel von Tageswohnungseinbrechern. Hebelspuren an der Terrassentür konnten gesichert werden und zeugen von der Arbeitsweise der Täter. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume nach Beute. Die bestand nach ersten Erkenntnissen aus Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell