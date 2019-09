Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Bei Schlägerei zugestochen

Duisburg (ots)

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Sonntag (8. September, 18:20 Uhr) zu einer Schlägerei unter rund 20 Personen in einer Parkanlage an der Blücherstraße aus. Ein Anrufer berichtete der Leitstelle, dass ein Mann ein Messer zwischen den Rippen bekommen hätte. Vor Ort trafen die Beamten neben Zeugen nur noch auf einen 22-Jährigen, der eine Stichverletzung im Oberkörper aufwies. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus, wo Ärzte ihn umgehend operierten. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Die Beamten wollen klären, warum es überhaupt zum Streit gekommen ist und wer zugestochen hat. Zeugen werden gebeten, sich beim KK 11 unter 0203 280-0 zu melden. (jg)

