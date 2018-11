POL-GI: Pressemeldung vom 23.11.2018: Nachwuchsaktion der Polizei - Inszenierter Tatort in den unterirdischen Katakomben des Polizeipräsidiums

Prof. Dr. Schneider bei der Lesung Bild-Infos Download

Gießen (ots) - Erster #InstaKrimi mit vielen Informationen rund um den Polizeiberuf

Gießen: 25 junge "Nachwuchsermittler", die Interesse am Polizeiberuf haben, können am 07. Dezember 2018 bei einem nachgestellten Tatort ihr Können zeigen und viel über den Polizeiberuf lernen und erleben. Unter dem Namen "Tatort Ferniestraße" sowie dem Hashtag #InstaKrimi (hergeleitet aus den Worten Instagram und Kriminalfall) wird an diesem Abend tief im Keller des Polizeipräsidiums in der Ferniestraße 8 in Gießen ein ganz besonderer Kriminalfall dargestellt.

"Wir erwarten an diesem Abend in dem verwinkelten Gewölbekeller unterhalb des Polizeipräsidiums eine ganz spezielle Atmosphäre. Die interessierten Bewerberinnen und Bewerber können dabei erfahren, wie umfangreich und detailliert die polizeilichen Maßnahmen bei solch einem Tatort sind. Wir möchten mit diesem besonderen Event junge Menschen gewinnen, die mit Spaß, Freude und Überzeugung ihren Fokus auf die besonderen Anforderungen des Polizeidienstes richten und sich eine Ausbildung bei der Polizei vorstellen können." so Polizeipräsident Bernd Paul.

Junge Menschen, die sich für den Polizeiberuf interessieren und schon immer mal wissen wollten, wie es in echt an einem Tatort abläuft, können sich für die Veranstaltung bewerben. Knisternde Spannung und Gänsehaut ist garantiert, wenn Studierende der Polizei die Teilnehmer durch die alten Technikkeller und Gewölbegänge direkt zum Tatort führen. Ausgestattet mit Spurensicherungsanzug, Taschenlampe, Klebefolien und Rußpulver wird die interaktive Verbrecherjagd für alle zum unvergesslichem Erlebnis. Unter Anleitung echter Ermittler von der Spurensicherung und dem K11, dem Kommissariat für Gewaltdelikte, wird die Tatortarbeit von Anfang bis Ende bearbeitet und erklärt.

"Die Oberstufenschüler sollen wachsam am Tatort sein und die Spurenlage registrieren. Sie sollen den Infos aus den Krimilesungen genau zuhören und die Erkenntnisse für die gemeinsame Tathypothesenbildung bilden." so der Planer der Veranstaltung, Polizeihauptkommissar Stefan Rudolf.

Der in Mittelhessen heimische Krimiautor Hermann Henn hat den Kurzkrimi exklusiv für dieses spektakuläre Event erstellt und verrät schon hier einen ersten Auszug aus seinem spannenden Werk: "Ein technischer Defekt zwingt den Hausmeister noch am späten Abend in das verzweigte Kellergewölbe des Polizeipräsidiums zu gehen. Die Klimaanlage ist ausgefallen, den Polizeibeamten in der Leitstelle, die immer einen kühlen Kopf brauchen, klebt das blaue Diensthemd völlig durchnässt auf der Haut. Die Bilder von der Leiche, die er dann in dem mit Klimatechnik vollgestopften Raum 10 Meter tief unter dem Präsidium sieht, wird er niemals in seinem Leben mehr vergessen ..." Hinter dem Pseudonym Herrmann Henn verbirgt sich Dr. Hans Schneider, Professor für Sozialwissenschaften an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung am Standort Gießen. In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Nachwuchssicherung der Polizeiakademie Hessen fungiert sein Kurzkrimi als Grundlage für den ersten #InstaKrimi mit #KrimiWalk unter dem Namen "Tatort Ferniestraße" im Polizeipräsidium Mittelhessen. Die Veranstaltung startet am Freitag, 07. Dezember 2018, um 17.00 Uhr, in der Ferniestraße 8 in Gießen.

Interessenten sollen mindestens 16 Jahre alt sein und aktuell eine Oberstufenklasse besuchen. Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, sich spätestens bis 02.12.2018 per Mail unter: Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de mit einem Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben zu melden.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell