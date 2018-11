POL-GI: Pressemeldung vom 23.11.2018: Gießen: Ermittlungserfolg für Gießener Polizei - Diebesgut im Wert von ca. 7.000 Euro sichergestellt

Gießen (ots) - Offenbar Diebesgut im Wert von etwa 7.000 Euro hat die Gießener Polizei am Donnerstag bei einem 48 - Jährigen in Pohlheim aufgefunden und sichergestellt. Andere ähnliche hochwertige Werkzeuge und Messinstrumente wurden von dem Verdächtigen offenbar nach den Diebstählen in einem Internet - Auktionshaus angeboten und bereits verkauft.

Bereits vor einigen Tagen hatte eine Firma aus dem Landkreis Gießen die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass der Mann, der in der Firma auch beschäftigt war, vermutlich hochwertige Werkzeuge entwendete und später in einem Auktionshaus im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Bei den ersten Ermittlungen bestätigte sich der Tatverdacht gegen den 48 - Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Bei der am 22.11.2018 durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten offenbar entwendete Werkzeuge (siehe beigefügte Bild). Bei den weiteren Recherchen stellte es sich auch heraus, dass der 48 - Jährige vermutlich Werkzeuge im Wert von etwa insgesamt 25.000 Euro gestohlen und größtenteils weiter veräußert hat.

In einer ersten Vernehmung räumte der Pohlheimer die Taten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell