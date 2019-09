Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradraub in Kaarst - Die Polizei sucht Zeugen

Kaarst-Büttgen (ots)

Am Mittwoch (18.09.), gegen 18 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte junge Männer gewaltsam das Mountainbike eines 13-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich im Kaarster Stadtteil Büttgen auf dem Rathausplatz. Nach ersten Erkenntnissen sprachen zwei Jugendliche, etwa im Alter von 15 bis 17 Jahren, den 13-jährigen Kaarster an. Sie bedrohten den Schüler und drängten ihn von seinem Fahrrad, welches sie ihm anschließend wegnahmen. Das Duo entfernte sich mit dem überwiegend schwarz-roten Mountainbike der Marke Focus (in weißer Schrift) in Richtung Büttgener Bahnhof, wobei einer von ihnen auf dem Fahrrad fuhr.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Einer war 15-17 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einer weißen Kappe, einem weißen Pullover. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Sein Komplize auf dem Fahrrad war 15-17 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, dunkelhäutig, hatte kurze schwarze, "krause" Haare, trug einen schwarzen Pullover, eine dunkle Hose, war von schlanker Statur und sprach auch akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell