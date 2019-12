Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Fahrzeug überschlagen - Fahrer geflüchtet

Überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Montagmorgen auf der K 6756 zwischen Pliezhausen und Gniebel ereignet hat. Kurz nach zwei Uhr wurden die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert, die neben der Kreisstraße im Acker ein völlig demoliertes Fahrzeug festgestellt hatten. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Dieser, ein 32-Jähriger, konnte im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach bisherigem Ermittlungstand war der 32-Jährige mit seinem 3er BMW auf der Kreisstraße von Pliezhausen in Richtung Gniebel unterwegs. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem Wagen zunächst ins rechte Bankett und geriet anschließend ohne Gegenreaktion weiter nach rechts von der Fahrbahn ab in den Straßengraben. Im weiteren Verlauf überschlug sich der BMW mindestens ein Mal, bevor er mehr als hundert Meter weiter im angrenzenden Acker auf den Rädern, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen kam. Der angegurtete Fahrer blieb dabei zum Glück unverletzt und entfernte sich nach dem Unfall zu Fuß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 32-Jährigen Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von etwa zwei Promille, weshalb er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, musste mittels eines Krans vom Abschleppdienst aufwändig geborgen werden. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen und zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn musste anschließend von der Straßenmeisterei gereinigt werden. (cw)

Denkendorf (ES): In Gaststätte eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in der Hindenburgstraße sind Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem an der Gaststätte eine eingeschlagene Scheibe festgestellt worden war. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In der Nähe der Gaststätte konnten zwei Männer beobachtet werden, die sich nach Auslösen der Alarmanlage entfernten. Beide werden als dunkelhäutig und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhausen, Telefon 07158/95160. (cw)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt hat am späten Sonntagabend an der Kreuzung Echterdinger Straße / Stetter Weg zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines 1er BMW war gegen 23.40 Uhr auf dem Stetter Weg unterwegs. An der Kreuzung zur Echterdinger Straße missachtete er seine Wartepflicht und fuhr bei ausgeschalteter Ampel, ohne anzuhalten, in die Echterdinger Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten LKW, dessen 53-jähriger Fahrer noch versucht hatte, durch ein Ausweichen den Unfall zu verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt. (sf)

Lenningen (ES): Gegen Haus geprallt

Übermüdung dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in der Kirchheimer Straße im Stadtteil Brucken gewesen sein. Ein 28-Jähriger war mit einem Audi A3 kurz nach sieben Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Unterlenningen unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Kelterstraße kam der Fahrer wohl aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Wagen zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit dem Mauerwerk eines Wohnhauses. Der Pkw kam schlussendlich quer auf der Straße stehend zum Stillstand. Insgesamt entstand laut vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Audi war zudem nicht länger fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin zu Fall gebracht

Schwere Verletzungen hat eine 30-jährige Radfahrerin erlitten, die am Montagmorgen von einem Pkw angefahren worden ist. Ein 68 Jahre alter Mercedes-Lenker wollte gegen 6.50 Uhr von der Ebenhalde kommend nach links auf den Nordring abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der von dort kommenden Radlerin. Die Frau wurde seitlich von der Front des Mercedes erfasst und auf die Gegenfahrspur abgewiesen. Dort stürzte die 30-Jährige zu Boden. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.300 Euro. (mr)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Steffen Fehringer (sf),Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell