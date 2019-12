POL-RZ: Zwei Drogenfahrten in einer Nacht

Polizeidirektion Ratzeburg

03. Dezember 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.12.2019 - Mölln In der Nacht vom 02. auf den 03.12.2018 führten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg in Mölln allgemeine Verkehrskontrollen durch, bei denen sie zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss feststellten.

Gegen 00:10 Uhr wurde ein Peugeot 206 in der Hauptstraße in Mölln kontrolliert. Der Drogenvortest des 29-jährige Fahrzeugführer aus Mölln war positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 01:35 Uhr kontrollierten die Beamten einen 30-jährigen Mitsubishi-Fahrer, auch aus Mölln, im Wasserkrüger Weg. Der Fahrer räumte Drogenkonsum ein und auch hier war der Drogenvortest positiv. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. In beiden Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

