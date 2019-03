Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Randalierer in Flüchtlingsunterkunft greift Polizisten an

Groß-Gerau (ots)

Weil ein 28 Jahre alter Mann in einer Flüchtlingsunterkunft "Am Hallenbad" randalierte, verständigten Bewohner in der Nacht zum Freitag (01.03.) gegen 1.00 Uhr die Polizei.

Der 28-Jährige griff die Beamten bei deren Eintreffen in der Unterkunft sofort an, trat und schlug nach ihnen. Zudem versuchte der Mann einem Ordnungshüter die Schusswaffe und einem weiteren Polizisten den Schlagstock zu entwinden. Insgesamt waren drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Mehrere Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung durch Schläge und Tritte getroffen aber nicht ernsthaft verletzt. Der Randalierer konnte schlussendlich überwältigt werden und zog sich hierbei Verletzungen leichterer Art zu.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 28-Jährige anschließend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

