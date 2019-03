Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannte erbeuten Geld und Schmuck

Groß-Gerau (ots)

Eine Wohnung in der Eduard-Anthes-Straße geriet am Donnerstag (28.02.) in der Zeit zwischen 15.00 und 17.00 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch die vermutlich nicht verschlossene Balkontür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten dort anschließend einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie Schmuck.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell