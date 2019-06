Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Arbeitsunfall in Rödersheim

Rödersheim-Gronau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 18.06.2019, gegen 14:20 Uhr, kam es in Rödersheim-Gronau zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 52-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma war durch eine Lücke im Dach etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Zunächst konnte er reanimiert werden, er erlag gegen 22 Uhr jedoch seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

