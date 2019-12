Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Brand, Diebstahl, riskante Fahrweise

Esslingen (ES): Einkaufswagen voller Diebesgut -Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 19.30 Uhr ist einem bislang unbekannten Zeugen in einem Einkaufsmarkt in der Stauffenbergstraße aufgefallen, wie eine männliche Person einen ganzen Einkaufswagen voll mit Diebesgut aus dem Markt fuhr und begonnen hat, die Waren in einen auf dem Parkplatz stehenden Pkw Opel einzuladen. Der Zeuge verständigte dann einen Bediensteten des Marktes, welcher sich in Richtung des Opels begab. Dies wurde offensichtlich von dem männlichen Täter, von dem keine weitere Beschreibung vorliegt, bemerkt, sodass dieser zu Fuß die Flucht ergriff. Den Opel und das Diebesgut ließ der Täter zurück. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalles. Insbesondere wird jedoch der noch unbekannte Zeuge, welcher den Bediensteten informiert hatte, gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.

Esslingen (ES): Einbruch in zwei Wohnhäuser

In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.12.2019, 21.00 Uhr und Samstag, 14.12.2019, 12.40 Uhr ist in zwei nebeneinanderstehende Wohnhäuser in der Berkheimer Straße eingebrochen worden. In einem Fall wurde eine Terrassentür aufgebrochen, im zweiten Fall ein Küchenfenster. In beiden Fällen wurde eine Vielzahl von Schränken und Schubladen durchwühlt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Kriminaltechniker sicherten die an den Tatorten festgestellten Spuren.

B 10 Deizisau/Plochinger Dreieck (ES): Riskante Fahrweise --Zeugenaufruf

Die Verkehrspolizei Esslingen hat wegen dessen riskanten Fahrweise Ermittlungen gegen einen 20 -jährigen Heranwachsenden aufgenommen. Dieser befuhr am Samstag gegen 14.20 Uhr mit seinem schwarzen 3er BMW die B 10 von Deizisau bis zum Plochinger Dreieck und dann weiter auf der B 313 in Richtung Nürtingen, bevor er angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Auf der genannten Strecke soll er mehrfach verbotenerweise rechts überholt haben, unter anderem auch unter der Benutzung des Standstreifens. Weiterhin unterschritt er mehrfach den erforderlichen Sicherheitsabstand oder bremste andere Fahrzeugführer aus. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Fahrzeugführer, die durch diese Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 13.12.2019, 10.00 Uhr bis Samstag, 14.12.2019, 14.00 Uhr ist im Ortsteil Stetten in der Wernerstraße in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Täter hebelten ein auf der Rückseite des Hauses liegendes Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Hohen Schaden angerichtet und geflüchtet -Zeugenaufruf

Am Samstag zwischen 19.50 Uhr und 22.20 Uhr ist ein auf dem Parkplatz vor der Weilerhauhalle geparkter Pkw Ford Focus von einem bislang unbekannten Fahrzeug mit derartiger Wucht angefahren worden, dass dieser noch gegen den daneben geparkten Chrysler Dodge Ram geschoben wurde. Obwohl an den beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9 000 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun Zeugen dieses Unfalles und bittet diese, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Bissingen an der Teck (ES): Brand von Kunststoffabfällen

Am Samstag um 11.10 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in einer Halle einer Recycling-Firma in der Stahlbrunnenstraße ausgerückt. Aus bislang nicht bekannter Ursache fing ein größerer Berg von neu angelieferten Kunststoffabfällen Feuer. Zwar traten hierbei keine offenen Flammen auf, der entstandene Schmor - bzw. Schwelbrand hatte jedoch eine sehr starke Rauchentwicklung zur Folge. Die Feuerwehren Bissingen/Teck und Weilheim waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Vorsorglich war auch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes im Einsatz. Zu Personen- oder Gebäudeschäden kam es nicht.

Neckartailfingen (ES): Auffahrunfall fordert Leichtverletzte

Am Samstag um 11.10 Uhr ist es auf der Tübinger Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die 26 -jährige Fahrerin eines Ford Fiesta war in Richtung Neckartenzlingen unterwegs und fuhr auf einen verkehrsbedingt stehenden Toyota Corolla auf, welcher von einer 38 -Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota noch auf den davorstehenden Audi A3 eines 25 -Jährigen aufgeschoben. Die Fahrerin des Toyota erlitt leichtere Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 21 000 Euro geschätzt.

Erkenbrechtsweiler (ES): Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag,14.1.22019, 19.00 Uhr und Sonntag, 15.12.2019, 01.40 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schlossstraße eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 2 500 Euro entwendet. Weiterhin richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 750 Euro an. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz.

Mössingen-Talheim (TÜ): In Kirche eingebrochen

Zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 16.45 Uhr ist die Bergkirche in der Kirchstraße von Einbrechern heimgesucht worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde ein Fenster in der Toilette aufgebrochen, über welches die Täterschaft dann einsteigen konnte. Zuvor wurde ein in der Nähe stehender Mülleimer herbeigeschafft und unter das Fenster gestellt, sodass dieses erreichbar war. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden in der Kirche diverse Behältnisse durchwühlt, jedoch nichts entwendet.

Starzach (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstag kurz vor 19.00 Uhr auf Starzacher Gemarkung gekommen. Der 35 -jährige Fahrer eines VW LT befuhr die L 360 von Mühringen kommend in Richtung Weitingen. Auf Höhe von Felldorf kam er im Verlauf einer Linkskurve mit den rechten Rädern auf das unbefestigte Bankett und geriet bei dem Versuch gegenzulenken ins Schleudern. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine etwa 20 Meter hohe Böschung hinunter, bis er letztlich auf den Rädern unmittelbar neben der Eyach zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt hierbei Verletzungen, welche die stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. An dem VW LT entstand Sachschaden in Höhe von 5 000 Euro. Da zunächst unklar war, ob der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist, waren vorsorglich auch die Feuerwehren aus Mühringen und Horb zur Unfallstelle geeilt.

