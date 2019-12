Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aggressiver Ladendieb; Zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser; Verkehrsunfälle; Kompletträder gestohlen

Reutlingen

Ladendieb schlägt zu (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht einen zirka 35 Jahre alten und ungefähr 185 cm großen Ladendieb, der am Montagnachmittag einer 27-jährigen Angestellten einen heftigen Schlag versetzt hat. Der Gesuchte, der von schlanker Statur ist und zur Tatzeit dunkelbraune, kurze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart trug, hielt sich kurz vor 15.30 Uhr in einem Modehaus in der Wilhelmstraße auf und entfernte in der Herrenabteilung an zwei hochwertigen Winterjacken die Warensicherungen. Als er mit den Jacken das Gebäude verließ, folgte ihm die 27-Jährige. Der Täter rempelte die junge Frau an und schlug ihr heftig gegen den Körper. Dennoch bekam die Angestellte die Jacken zu fassen und konnte sie dem Angreifer entreißen. Dieser flüchtete weiter in Richtung Hauptbahnhof. Er war mit einer dunkelblauen Jacke und einer hellblauen Jeans bekleidet. Der Gesuchte hat eingefallene Wangen und spricht mit einem sogenannten rollenden R. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der der Frau nach dem Angriff des Täters zu Hilfe geeilt war, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Dettingen/Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Gleich fünfmal haben ein oder mehrere Einbrecher im Laufe des Montags allein in Dettingen zugeschlagen. Auch im nahegelegenen Metzingen-Neuhausen wurde eingebrochen. Alle Taten ereigneten sich zwischen 7.30 Uhr und 22.40 Uhr. In Dettingen gelangte der Täter in vier Fällen über aufgehebelte Fenster in die Wohnhäuser in der Kühsteiggasse, im Herdweg sowie in den Straßen Am Heilbrunnen und Im Waager. Im Inneren wurden diverse Räume und Behältnisse durchwühlt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Auch im Heineweg machte sich ein Unbekannter an einer Terrassentür und einem Fenster zu schaffen. Hier gelangte der Einbrecher jedoch nicht ins Gebäude. Die notwendigen Reparaturen dürften sich an den fünf Häusern auf mehrere tausend Euro summieren. Im benachbarten Neuhausen geriet ebenfalls am Montag ein Wohnhaus in der Rebenstraße ins Visier eines Kriminellen. Auch hier hielt ein Gebäudefenster dem Unbekannten nicht stand. Dieser erbeutete Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07125/94687-0 erbeten. (mr)

Grafenberg (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 35.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B 313 zwischen der Abzweigung Tischhardt und Grafenberg entstanden ist. Ein 30-jähriger Fahranfänger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Bundesstraße in Richtung Grafenberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er dort einen Leitpfosten überfahren hatte, rutschte der Transporter in den Straßengraben und blieb an einem Wasserdurchlauf hängen. Dabei drehte sich der Wagen um 90 Grad und kippte anschließend auf die linke Fahrzeugseite. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Ford nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Reichenbach/Deizisau/Großbettlingen (ES): Zahlreiche Wohnungseinbrüche

In fünf Wohnungen in den Gemeinden Reichenbach, Deizisau und Großbettlingen sind Unbekannte im Laufe des Montags eingebrochen. In Reichenbach drang ein Einbrecher am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, durch das Aufhebeln einer Balkontür in eine Wohnung in der Lichtensteinstraße ein. Dabei wurde einer der anwesenden Bewohner durch die Geräusche aufmerksam. Der Einbrecher bemerkte wohl, dass er entdeckt worden war und flüchtete unerkannt. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. In Deizisau nutzten Unbekannte am Montag die Abwesenheit der Bewohner zweier Wohnhäuser in der Breite Straße und in der Wilhelmstraße. Zwischen 7.30 Uhr und 19.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher jeweils über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten im Anschluss die Wohnungen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihnen dabei Uhren und Schmuck in die Hände. Sofort nach Bekanntwerden der Einbrüche wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese Fahndungen verliefen aber bislang negativ. In Großbettlingen versuchten zwei Unbekannte am Montagabend gegen 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ahornweg einzubrechen. Offenbar scheiterten sie aber an den Sicherungen. Nachbarn, die durch die Geräusche aufmerksam geworden waren, sahen noch zwei dunkel gekleidete Personen aus dem Garten rennen. Sofort eingeleitete, intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. In allen Fällen kamen Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung und Unterstützung der Ermittlungen vor Ort. (cw)

Aichtal (ES): Von Telefonbetrügern um hohen Bargeldbetrag gebracht (Warnhinweis)

Dreiste Telefonbetrüger haben im Laufe des Montags ein älteres Ehepaar mit der Masche des angeblichen Enkels in Geldnot um mehrere tausend Euro gebracht. In mehreren Anrufen, die die über 70-jährigen Eheleute ab der Mittagszeit erhielten und die sich über Stunden hinzogen, gaukelte der selbsternannte Enkel vor, eine hohe Summe für eine dringende Versteigerung zu benötigen. Die Senioren schenken dem Anrufer aufgrund seiner äußerst geschickten und professionellen Gesprächsführung schließlich Vertrauen und hoben das Geld auf der Bank von ihrem Konto ab. Wie immer bei derartigen Straftaten holte der vermeintliche Enkel das Geld jedoch nicht persönlich ab. Sonst wäre der Betrug aufgefallen. Stattdessen meldete sich ein weiterer Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, und gaukelte vor, dass sich der Angehörige in einer Polizeikontrolle befinden würde und deshalb nicht erscheinen könne. Die Senioren übergaben das Geld schließlich an der Haustür an einen angeblichen Bekannten. Wenig später flog die Straftat auf.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern und rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich auf jeden Fall die Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an. Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip stellen wir Ihnen auch auf unserer Homepage https://ppreutlingen.polizei-bw.de zur Verfügung. (mr)

Tübingen (TÜ): Kompletträder und Batterien gestohlen (Zeugenaufruf)

Etwa zehn bis fünfzehn Kompletträdersätze und eine noch unbekannte Anzahl von Autobatterien haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aus zwei Lagercontainern auf dem Gelände einer Firma in der Ernst-Simon-Straße gestohlen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 17 Uhr, schlichen sich die Diebe auf das Firmengelände und brachen zwei dort abgestellte Lagercontainer auf. Ihre Beute von noch nicht bekanntem Wert dürften sie in ein größeres Fahrzeug geladen haben, mit dem sie dann unerkannt flüchteten. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Rotlicht missachtet

Weil sie eine rote Ampel nicht beachtet hat, hat am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, eine 38-jährige Frau an der Kreuzung Hölderlinstraße / Sigwartstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau befuhr mit ihrem Audi A4 die Hölderlinstraße in Richtung Sigwartstraße. An der Kreuzung zur Sigwartstraße missachtete sie das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Audi A6 eines 55-Jährigen, der bei Grün in die Kreuzung eingefahren war. Beim dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Audi waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. (sf)

Polizeipräsidium Reutlingen

