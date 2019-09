Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Werkzeugdiebstahl in Wilhelmshaven - Beim Be- und Entlademoment Werkzeugkoffer entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montagmittag, 09.09.2019, das Be- und Entladen eines in der Schulstraße stehenden Firmenfahrzeuges aus, um einen roten Kunststoffkoffer mit Akkuschrauber, Akkus und Ladegerät aus dem Fahrzeug zu entwenden.

Der Mann flüchtete mit dem Diebesgut mittels Fahrrad in Richtung Norden.

Zeugen haben den Täter noch gesehen, konnten ihn jedoch nicht mehr stoppen. Er wird mit einer Größe von 185 cm groß, schlank und Mitte 30 beschrieben. Außerdem soll er eine rote Jacke getragen haben.

Personen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

