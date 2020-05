Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Schwerer Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Osteel - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag bei einem Windpark in Osteel gekommen. Offenbar trafen sich am Abend in dem Bereich des Windparks am Eidelweg mehrere junge Autofahrer. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr gegen 22 Uhr eine 17-Jährige mit einem VW Polo einige Runden auf dem dortigen Schotterplatz. Die 17-Jährige, die nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist, verlor dabei die Kontrolle über den Wagen, überschlug sich und geriet kopfüber in einen Graben. Die Fahrerin und ihr 18 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Heranwachsenden aus dem Auto. Bei dem 18-Jährigen kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Im Einsatz waren zudem der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Untere Wasserbehörde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell