Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden:

1. Körperverletzung an der Wohnungstür, Wiesbaden-Dotzheim, Spiekerooger Straße, Donnerstag, 01.08.2019, 00:19 Uhr

(ge)Am Donnerstag um 00:19 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann an seiner Eingangstür von zwei unbekannten Tätern niedergeschlagen. Die Täter verschafften sich durch Klopfen an der Wohnungstür Zutritt zur der Wohnung des Geschädigten. Anschließend schlugen und traten sie mehrfach auf den Geschädigten ein. Erst nach den Hilferufen einer weiteren Anwesenden ließen die unbekannten Täter ab und flohen in unbekannte Richtung. Die Täter werden als männlich, mit normaler Statur, ca.180cm und ca.190 cm groß beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung und waren mit Sturmhauben maskiert. Ein Täter soll weiße Einweghandschuhe getragen haben sowie eine Umhängetasche. Beide sollen eine osteuropäische Sprache gesprochen haben. Das 3. Revier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

2. Randaliererin in Bank, Wiesbaden, Bismarckring, Mittwoch, 31.07.2019, 12:45 Uhr

(ge)Am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr randalierte eine 58-jährige Frau in einer Bank am Bismarckring in Wiesbaden. Die Frau sollte wegen ihres Verhaltens aus der Bank verwiesen werden. Auf Grund dessen eskalierte die Situation weiter und die Frau bewarf eine Mitarbeiterin mit Gegenständen. Diese wurde dabei am Kopf getroffen. In der Bank entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Wiesbadener Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.

3. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, Mittwoch, 31.07.2019, 10:43 Uhr

(ge)Am Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, kam es in einem Linienbus zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer 19-jährigen Frau. Ein tatverdächtiger 23-Jähriger setzte sich gegenüber einer 19-Jährigen auf einen Sitz und zeigte sich ihr gegenüber in Scharm verletzender Art und Weise. Daraufhin verließ die junge Frau den Bus. Ihren Angaben zufolge wurde sie jedoch von dem 23-Jährigen weiterverfolgt und angesprochen. Aus diesem Grund rief sie die Polizei, welche den polizeibekannten Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen konnte. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat daher Ermittlungen wegen eines Sexualdeliktes gegen den Mann aufgenommen.

4. Diebstahl aus Kellerräumen, Wiesbaden, Lehrstraße, Dienstag, 30.07.2019, 18:00 Uhr - Mittwoch, 31.07.2019, 10:45 Uhr

(ge)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Lehrstraße in Wiesbaden und entwendeten mehrere Wertgegenstände aus dem Keller. Die Unbekannten gelangen auf bisher ungeklärte Art und Weise in den Keller und entwendeten dort das Stehlgut. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro. Das 4. Revier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2440 zu melden.

5. Taxifahrer bestohlen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 01.08.2019, 02:30 Uhr

(ge)Am Donnerstag um 02:30 wurde ein Taxifahrer von unbekannten Tätern bestohlen. Die zwei Unbekannten setzten sich zu dem Taxifahrer ins Fahrzeug, entfernten sich danach aber wieder fußläufig von dem Fahrzeug. Kurze Zeit später bemerkte der Taxifahrer, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Die Nahbereichsfahndung der Polizeibeamten blieb jedoch erfolglos. Eine verwertbare Personenbeschreibung konnte der Taxifahrer nicht abgeben. Das 1. Revier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Diebstahl aus Lkw, Rüdesheim, Kastanienallee, Mittwoch, 31.07.2019, 10:05 Uhr

(ge)Am Mittwochmorgen wurde gegen 10:05 Uhr ein Lkw von einem Mann nach Wertsachen durchsucht. Hierbei wurde er allerdings vom dem Fahrer des Fahrzeugs, welcher sich in diesem Moment an dem Lastenkran des Lkw befand, bemerkt und auf seine Tat angesprochen. Als der Täter dies mitbekam, wollte er die Flucht ergreifen. Der 33-jährige Lkw-Fahrer versuchte dies jedoch zu verhindern. Hierbei gerieten beide in eine körperliche Auseinandersetzung, in der sie zu Boden stürzten. Bei dem Sturz schaffte es der Dieb mit einer Packung Zigaretten des Geschädigten zu entkommen. Beim Eintreffen der Polizei konnte dieser jedoch eine gute Personenbeschreibung angeben, mit der eine verdächtige Person auswendig gemacht werden konnte. Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann aus Geisenheim, gegen den ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls eingeleitet wurde.

2. Bürocontainer aufgebrochen, Hahn, Pestalozzistraße, Dienstag, 30.07.2019, 17:30 Uhr - Mittwoch 31.07.2019, 08:30 Uhr

(ge)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in einen Bürocontainer in der Pestalozzistraße in Hahn ein. Die Unbekannten brachen gewaltsam die Eingangstür des Containers auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Elektrogeräte. Bei dem Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Motorradfahrer gestürzt, Hohenstein-Hennethal, Kreisstraße 690, Mittwoch, 31.07.2019, 14:45 Uhr

(ge)Am Mittwochmittag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der 20-jährige Mann war auf seinem Motorrad aus Hennethal in Richtung Panrod unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Getreidefeld. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und wurde stationär in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell