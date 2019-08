Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Zwei Tote nach Auseinandersetzung in Wohnung

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Dantestraße 31.07.2019, ab 17.35 Uhr

(ho)Eine Auseinandersetzung im häuslichen Bereich hat ersten Ermittlungen zufolge gestern Abend zwei Männer im Alter von 43 und 56 Jahren das Leben gekostet. Bei beiden handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Der 56-Jährige starb noch in der Wohnung in der Dantestraße, der 43-Jährige nach vergeblichen Rettungsversuchen im Krankenhaus.

Gegen 17.35 Uhr meldeten Bewohner des Mehrfamilienhauses verdächtige und laute Geräusche in der betreffenden Wohnung. Nach dem Eintreffen von Einsatzkräften der Polizei musste die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung fanden die Beamten die beiden schwerverletzten Männer, von denen einer in der Wohnung verstarb. Der andere wurde nach Erste Hilfe Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ebenfalls seinen schweren Verletzungen erlag.

Sofort nach dem Vorfall wurden erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen eingeleitet und mit den Ermittlungen und der Spurensicherung begonnen. Bei den beiden Betroffenen handelt es sich um ein Ehepaar, welches gemeinsam in der Wohnung in der Dantestraße lebte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am heutigen Abend zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der sich die beiden Männer die schweren Verletzungen mit einem oder mehreren Messern zufügten. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei derzeit von einer Beziehungstat aus.

Der genaue Tatablauf und Hinweise zur Motivlage müssen nun noch aufgrund der vorgefundenen Spuren ermittelt werden. Dazu ist unter anderem vorgesehen, bei den beiden Leichen am heutigen Tag eine Obduktion durchzuführen.

