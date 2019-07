Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung in der Innenstadt, Wiesbaden, Langgasse, Dienstag, 30.07.2019, 17:15 Uhr

(ge) Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei von mehreren Personen ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann gemeldet, welcher in der Fußgängerzone in der Nähe des Mauritiusplatzes mehrere Passanten schubste und bespuckte. Der 46-jährige Mann habe beim Vorbeigehen einen 15-jährigen Jungen getreten und lief weiter pöbelnd durch die Fußgängerzone. Im Nahbereich konnte der Mann von den Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden. Er wurde auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam genommen.

2. Mehrere Fahrraddiebstähle in Wiesbaden, Wiesbaden, Samstag, 27.07.2019 - Dienstag, 30.07.2019

(ge) Zwischen dem 27.07.2019 und dem 30.07.2019 kam es in Wiesbaden zu mehreren Fahrraddiebstählen. Von Samstag auf Sonntag wurden in der Bernhard-May-Straße in Wiesbaden-Biebrich vier Fahrräder im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet. Zwischen Samstag 17.00 Uhr und Dienstag 18.40 Uhr wurden in der Karl-Marx-Straße in Wiesbaden-Dotzheim ein schwarzes Mountainbike der Marke Univega aus einem Fahrradkeller entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Von Sonntag 19.00 Uhr auf Montag 10:00 Uhr wurde auf dem Wiener Platz in Wiesbaden-Kostheim ein schwarzes Mountainbike der Marke Carver gestohlen. Hier beläuft sich der Wert auf ca. 600 Euro. Außerdem wurde am Montag zwischen 19:35 Uhr und 20:00 Uhr ein Fahrrad in der Mainstraße in Wiesbaden-Biebrich von unbekannten Tätern entwendet. In allen Fällen Ermittelt die Wiesbadener Polizei. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus Gartenhütte, Wiesbaden-Biebrich, Kronberger Straße, Dienstag, 30.07.2019 11:00 Uhr - 11:10 Uhr

(ge) Am Dienstag gegen 11:00 Uhr wurde in der Kronberger Straße in Wiesbaden-Biebrich eine 84-jährige Frau in ihrer Gartenhütte bestohlen. Die unbekannten Diebe nutzten die kurze Abwesenheit der Frau und entwendeten aus dem Gartenhaus eine Damenhandtasche mit Bargeld und mehreren persönlichen Unterlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Das 3.Revier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit Leichtverletztem, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Dienstag, 30.07.2019, 16:50 Uhr

(ge) Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr auf der Goerdelerstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall bei der ein Fahrradfahrer Verletzungen erlitt. Ein 65-jähriger Mann befuhr mit seinem Renault die Goerdelerstraße aus der Klarenthaler Straße kommend in Richtung Graf-von-Galen-Straße. Hier wollte der 65-jährige Mann nach links in die Carl-von-Ossietzky-Straße abbiegen. Jedoch befuhr in diesem Moment ein 54-jähriger Fahrradfahrer die Goerdelerstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 54-jährige Mann wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

5. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer, Mainz-Kastel, Rheinufer, Dienstag, 30.07.2019, 21:43 Uhr

(ge) Am Dienstagabend kam es um 21:43 Uhr am Rheinufer in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer. Ein schwarzer Kia Ceed hielt in der Straße "Rheinufer" in der Fahrtrichtung Hochkreisel. Im gleichen Moment befuhr ein 65-jähriger Radfahrer die Straße "Rheinufer" aus "Bastion von Schönborn" kommend in Richtung Hochkreisel. Beim Losfahren übersah der 37-jährige Kia Fahrer den Radfahrer und touchierte diesen, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte.

6. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Wiesbaden, Moritzstraße, Montag, 29.07.2019, 15:47 Uhr - 21:30 Uhr

(ge) Am Montag wurde zwischen 15:47 Uhr und 21:30 Uhr ein parkender Pkw in der Moritzstraße in Wiesbaden beschädigt. Der schwarze Mercedes parkte ordnungsgemäß an der rechten Fahrbahnseite. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrer das Fahrzeug. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Sachbeschädigung in Taunusstein, Taunusstein, Zentraler Omnibusbahnhof, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße,

- Montag, 29.07.2019

(ge) Am Montag dem 29.07.2019 wurde der Polizei in Taunusstein mitgeteilt, dass an zwei Bushaltestellen in Taunusstein randaliert wurde. Unbekannte Täter hatten an dem zentralen Omnibusbahnhof in Taunusstein eine Scheibe an einem Bushäuschen zerstört und einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro angerichtet. Außerdem wurde an der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt an einer Bushaltestelle in Höhe der Sonnenschule ein weiteres Bushäuschen stark beschädigt. Hier entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Rollerdiebstahl, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Montag, 29.07.2019, 22:00 Uhr - Dienstag, 30.07.2019, 08:00 Uhr

(ge) Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten unbekannte Täter einen Roller in der Rüdesheimer Straße in Geisenheim zu entwenden. Der graue Roller der Marke Yamaha war auf einem Parkplatz abgestellt worden. Die Unbekannten überwanden das Lenkradschloss und versuchten den Roller kurzzuschließen. Als die Täter jedoch bemerkten, dass die Batterie abgeklemmt war brachen sie ihren Diebstahl ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Am nächsten Morgen wurde der Roller ca. 30 Meter von seinem eigentlichen Stellplatz entfernt aufgefunden. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06722/ 9112 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Idstein, Saarbrücker Platz, Montag, 29.07.2019, 06:00 Uhr - 14:00 Uhr

(ge) Am Montag kam es zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Saarbrücker Platz in Idstein zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein schwarzer Opel Adam parkte ordnungsgemäß auf einem Parkplatz und wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrer beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Idsteiner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06126/ 9394 - 0 zu melden.

