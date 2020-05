Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Verdacht der Fischwilderei; Greetsiel - Radfahrer schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Verdacht der Fischwilderei

Die Polizei ermittelt auf Norderney wegen des Verdachts einer Fischwilderei. Unbekannte sollen im Südstrandpolder zum Fischfang Reusen und Kescher ausgelegt haben. Die aufgestellten Angelgeräte wurden am Donnerstagabend in einem der südöstlichen Teiche am Südstrandpolder aufgefunden. Eine Fischereierlaubnis durch das Land Niedersachsen als Rechteinhaber ist nicht erteilt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Radfahrer schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Greetsiel ereignete. Auf dem Kloster-Appingen-Weg stießen zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr ein Radfahrer und ein Pkw im Begegnungsverkehr zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Es soll sich bei dem beteiligten Auto um einen weißen BMW 5er gehandelt haben. Eine Frau mit längeren, blonden Haaren soll möglicherweise am Steuer gesessen haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

