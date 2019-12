Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 04.12.2019 Aufbruch von Zigarettenautomaten

Altenkirchen (ots)

Im Zeitraum 27.11.2019 - 03.12.2019 kam es in Oberirsen, Forstmehren, Kraam, Weyerbusch, Busenhausen und Breitscheidt zu insgesamt 6 Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Der/Die Täter brachen die Automaten mit Hilfe von Hebelwerkzeugen auf und entwenden in 4 Fällen Bargeld und Zigaretten in bisher noch nicht bekannter Größenordnung. Bei 2 Automaten blieb es beim Versuch.

