Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall

Autofahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Donnerstag (4. Juli 2019) gegen 15.50 Uhr war ein 89-jähriger Mann aus Geldern gemeinsam mit seiner 85-jährigen Ehefrau in einem Mazda aus Richtung Leemannsweg auf der Straße Saelhuysen unterwegs. Als er die Kreuzung Hauptstraße (L140) überqueren wollte, stieß er mit einem von links kommenden VW Multivan zusammen. In dem VW war ein 49-jähriger Mann aus Kleve auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße in Richtung Schaephuysen unterwegs. Das Ehepaar war im Mazda eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 89-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die 85-Jährige verletzte sich ebenfalls schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis gegen 18.00 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

