Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Schwarzer KIA beschädigt

Radfahrer gesucht

Rees-Haldern (ots)

Am Donnerstag (4. Juli 2019) zwischen 16.30 und 21.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Händelstraße, einer Sackgasse, einen schwarzen KIA an der linken Fahrzeugseite. Der KIA war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Blankenburgstraße geparkt. Vermutlich ist der Schaden durch einen Radfahrer, möglicherweise ein Kind, verursacht worden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell