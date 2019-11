Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Mit Haftbefehl gesuchter Mann rempelt vorsätzlich Bundespolizistin an-Verhaftung+++

Hamburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei befand sich im Hamburger Hauptbahnhof. Plötzlich wurde die Bundespolizistin durch einen entgegenkommenden Mann vorsätzlich angerempelt. Er wurde verhaftet, da er mittels Haftbefehl gesucht wurde.

Am 10.11.2019 gegen 19:30 Uhr befand sich eine uniformierte Streife der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Weg zu einem Einsatz. Plötzlich rempelte ein entgegenkommender 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger provokativ die eingesetzte Beamtin an. Die Bundespolizisten übergaben die Wahrnehmung des ursprünglichen Einsatzes einer weiteren Bundespolizeistreife und nahmen sich stattdessen des Mannes an.

Hierbei stellte sich heraus, dass er mittels Haftbefehl nach Diebstahl gesucht wurde. Er wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

Auf der Dienststelle wurde dem 24-Jährigen die Möglichkeit eingeräumt, dessen Lebensgefährtin zu benachrichtigen.

Diese erschien ca. eine Stunde später im Bundespolizeirevier und legte den haftbefreienden Betrag von 390.- Euro vor.

Dadurch wurde ihr Freund vor einer 39-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe bewahrt.

Im Anschluss verließen beide gemeinsam die Dienststelle.

Thomas Hippler

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell