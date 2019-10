Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Drei Verletzte bei Unfall

Meppen (ots)

Gestern Nachmittag ist es auf der Feldstraße im Ortsteil Groß Fullen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein 57-jähriger Mann befuhr gegen 14:10 Uhr mit seinem Ford die Feldstraße in Richtung Schöninghsdorfer Straße. In Höhe der Kreuzung Weststraße, übersah er den vorfahrtberechtigten PKW eines 73-jährigen Mannes, der in Richtung Süd-Nord-Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Ford sowie der 73-jährige Mann schwer verletzt. Der 57-jährige Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell