POL-AC: Ungebetener Gast im Rohbau

Eschweiler (ots)

In Eschweiler wurde es heute Morgen einem Bauherrn auf der Fischerstraße zu bunt. Seit Tagen hauste im Dachgeschoss seines Rohbaus ein ihm unbekannter Mann. Auch nach mehrfacher Aufforderung wollte der die Baustelle nicht verlassen.

Polizisten schauten sich die Baustelle heute Morgen an und trafen im Dachgeschoss auf einen alten Bekannten. Ein 34-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hatte sich dort provisorisch niedergelassen.

Alter Bekannter deswegen, weil der 34-Jährige erst am 29. Juli, also vor ein paar Tagen, bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte festgenommen worden war. Ein Haftrichter hatte ihn dann unter strengen Auflagen entlassen.

Jetzt fand man bei dem 34-Jährigen unter anderem ein Tablet und ein Handy. Einen Eigentumsnachweis oder eine Quittung konnte er nicht vorzeigen. Heute wird er wieder Heute wird er erneut einem Haftrichter vorgestellt. (pk)

