Polizei Aachen

POL-AC: Kontrolleinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Aachener Innenstadt

Aachen (ots)

Letzten Dienstag (30.07.19) kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen des sogenannten City- Konzeptes verschiedene als Beschwerdestellen bekannte Örtlichkeiten in der Aachener Innenstadt. Ab mittags bis in die Abendstunden hinein waren die Beamten im Bereich des Bushofs und der anliegenden Straßen sowie im Suermondt- Viertel präsent. Insgesamt kontrollierten die Beamten an die 50 Personen. Im Bereich einer Spielhalle auf der Peterstraße erteilten die Beamten acht Platzverweise und fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der Störung der öffentlichen Ordnung; bei einer Person fand man Betäubungsmittel, diese wurden beschlagnahmt, eine Strafanzeige gefertigt. Zwei junge Männer mussten in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie Passanten und Beamten angepöbelt hatten und dem anschließend erteilten Platzverweis nicht nachgekommen waren. Ein Dutzend junge Männer fiel durch ihr verdächtiges und provokantes Verhalten im Bereich Blondelstraße/ Adalbertstraße auf. Nach Kontrollen und intensiven Ansprachen mussten die Beamten noch fünf von ihnen einen Platzverweis erteilen; einer bekam eine Anzeige wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Während der Kontrollen erhielten die eingesetzten Polizisten für ihr Maßnahmen immer wieder positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Im Suermondt- Viertel, auf dem Spielplatz Rudolfstraße und in den umliegenden Straßen fielen insgesamt 25 Personen auf, hier bestand der Verdacht des Drogenhandels bzw. des Konsums. Die Beamten kontrollierten alle Personen, 15 bekamen Platzverweise, eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt. Im Rahmen des Einsatzes wurde zudem Kontakt zu den Anwohnern und den Beschwerdeführern aufgenommen; man zeigte sich erfreut über die polizeiliche Präsenz. Auch in Zukunft wird die Aachener Polizei zur Bekämpfung der Straßen -und Eigentumskriminalität und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung solche Einsätze durchführen. (pw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell