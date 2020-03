Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Bellheim - Verkehrskontrollen

Germersheim/Bellheim (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr wurden in Germersheim und in Bellheim an mehreren Stellen stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Es ergaben sich mehrere Verkehrsverstöße. Im Gesamtergebnis telefonierten zehn Fahrer während der Fahrt mit ihrem Handy, elf Fahrzeugführer waren nicht angegurtet, ein Kind war nicht gesichert und zehn Mängel an Fahrzeugen wurden festgestellt.

